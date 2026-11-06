Besser kann die Woche nicht beginnen: Am Montagabend empfängt der TTC Zugbrücke Grenzau das Starensemble von Borussia Düsseldorf zum Heimspiel in der Tischtennis-Bundesliga. Die Gäste sind der Favorit, doch auch beim TTC hat sich einiges entwickelt.
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Erst ging es Schlag auf Schlag, dann mussten sich die Fans des TTC Zugbrücke Grenzau ausgerechnet nach den beiden 3:2-Siegen gegen den TSV Bad Königshofen und nur vier Tage später beim ASC Grünwettersbach wochenlang gedulden. Doch jetzt hat das Warten ein Ende.