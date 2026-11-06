Der Klassiker gegen Düsseldorf TTC Grenzau mit neuem Mut gegen Fan Zhendong und Co. Marco Rosbach 06.11.2026, 17:25 Uhr

i Nach seinem Traumstart im TTC-Trikot ruhen die Grenzauer Hoffnungen auf Liam Pitchford (links, hier mit Trainer Chen Zhibin und Sam Walker). Gegen Düsseldorf könnte er erstmals eine Doppelspitze mit Feng Yi-Hsin bilden. Wolfgang Heil

Besser kann die Woche nicht beginnen: Am Montagabend empfängt der TTC Zugbrücke Grenzau das Starensemble von Borussia Düsseldorf zum Heimspiel in der Tischtennis-Bundesliga. Die Gäste sind der Favorit, doch auch beim TTC hat sich einiges entwickelt.

Erst ging es Schlag auf Schlag, dann mussten sich die Fans des TTC Zugbrücke Grenzau ausgerechnet nach den beiden 3:2-Siegen gegen den TSV Bad Königshofen und nur vier Tage später beim ASC Grünwettersbach wochenlang gedulden. Doch jetzt hat das Warten ein Ende.







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