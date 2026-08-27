Nach drei Bundesliga-Spielen in zehn Tagen geht die Terminhatz für den TTC Grenzau weiter. Im Pokal-Achtelfinale trifft das Team aus dem Westerwald im Pokal-Achtelfinale auf den Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund – und ist dabei Teil einer Premiere.
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Neue Wege beschreitet die Tischtennis-Bundesliga am Wochenende, um die Attraktivität ihres Pokal-Wettbewerbs weiter zu steigern. Hat sich das Final Four längst zu einem Höhepunkt der Saison entwickelt, sollen jetzt auch die Achtelfinal- und Viertelfinalbegegnungen mehr in den Fokus rücken.