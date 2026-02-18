Auch Maciej Kubik verlängert TTC Grenzau klärt nächste wichtige Personalie Marco Rosbach 18.02.2026, 19:51 Uhr

i Voll fokussiert auf den nächsten Schlag, so wollen die Fans des TTC Grenzau Maciej Kubik sehen. Der 23-jährige Pole hat seinen Vertrag verlängert. Wolfgang Heil

Der TTC Zugbrücke Grenzau treibt die Planungen für die 45. Bundesliga-Saison in Folge voran. Sportlich gibt es noch viel zu tun, doch fernab der Platte sind die Verantwortlichen einen Schritt weitergekommen.

Nach zuvor fünf Niederlagen in Folge hat der TTC Zugbrücke Grenzau beim 3:2 in Mühlhausen seinen Abwärtstrend gestoppt und den letzten Platz in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) verlassen. Die Gefahr des ersten Abstiegs in der ruhmreichen Vereinsgeschichte ist damit zwar längst nicht gebannt, doch die Hoffnung ist zurück, das Klassenziel aus eigener Kraft und ohne fremde Hilfe durch den Verzicht möglicher Aufsteiger aus der 2.







Artikel teilen

Artikel teilen