Der Fokus liegt beim TTC Zugbrücke Grenzau längst auf den Planungen für die neue Saison, die 45. in der Tischtennis-Bundesliga. Doch zwei Aufgaben stehen in der laufenden Runde noch aus und sollen – frei von Druck – bestmöglich absolviert werden.
Lesezeit 2 Minuten
Endspurt in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) für den TTC Zugbrücke Grenzau: Nach gut dreiwöchiger Pause geht es zum Abschluss der 44. Saison auf höchster nationaler Bühne noch einmal Schlag auf Schlag. Dem Auswärtsspiel bei Rekordmeister und Spitzenreiter Borussia Düsseldorf (Mittwoch, 18.