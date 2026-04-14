Endspurt in der Bundesliga TTC Grenzau im Klassiker ohne Druck und ohne Grujic Marco Rosbach 14.04.2026, 09:36 Uhr

i Abschied nach fünf Jahren beim TTC Zugbrücke Grenzau: Der Vertrag von Trainer Slobodan Grujic (links, hier im Gespräch mit Maciej Kubik) läuft aus, für ihn übernimmt in der kommenden Saison Chen Zhibin. Aufgrund eines kurzfristig anberaumten OP-Termins verpasst Grujic die letzten beiden Saisonspielen. Marco Rosbach

Der Fokus liegt beim TTC Zugbrücke Grenzau längst auf den Planungen für die neue Saison, die 45. in der Tischtennis-Bundesliga. Doch zwei Aufgaben stehen in der laufenden Runde noch aus und sollen – frei von Druck – bestmöglich absolviert werden.

Endspurt in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) für den TTC Zugbrücke Grenzau: Nach gut dreiwöchiger Pause geht es zum Abschluss der 44. Saison auf höchster nationaler Bühne noch einmal Schlag auf Schlag. Dem Auswärtsspiel bei Rekordmeister und Spitzenreiter Borussia Düsseldorf (Mittwoch, 18.







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