TTC Grenzau geht vor „gelbem Wändchen“ in die Knie

TTC Grenzau gegen Borussia Dortmund, das riecht verdammt nach David gegen Goliath. Doch im Tischtennis ist der Kleine die größere Nummer und an diesem Abend alles andere als der Außenseiter. Von einer Chance, die leichtfertig vertan wurde.
Die Chance war groß, das Spiel bei Borussia Dortmund zu gewinnen, die Enttäuschung, es nicht geschafft zu haben, noch viel größer nach der 1:3-Niederlage des TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL). „Ich habe heute mehr erwartet – auch, weil Dortmund ohne Lind gespielt hat“, sagte Slobodan Grujic mit Blick auf die Besetzung der Westfalen, die ihren besten Mann, den Ex-Grenzauer Anders Lind, nicht aufgeboten hatten.