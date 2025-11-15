Enttäuschung nach 1:3 beim BVB TTC Grenzau geht vor „gelbem Wändchen“ in die Knie 15.11.2025, 11:42 Uhr

i Kommt sein Sieg, ist Grenzau zurück im Spiel: Maciej Kubik hatte in Dortmund den Auftrag, den TTC in Führung zu bringen. Das gelang dem jungen Polen nicht. Marco Rosbach

TTC Grenzau gegen Borussia Dortmund, das riecht verdammt nach David gegen Goliath. Doch im Tischtennis ist der Kleine die größere Nummer und an diesem Abend alles andere als der Außenseiter. Von einer Chance, die leichtfertig vertan wurde.

Die Chance war groß, das Spiel bei Borussia Dortmund zu gewinnen, die Enttäuschung, es nicht geschafft zu haben, noch viel größer nach der 1:3-Niederlage des TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL). „Ich habe heute mehr erwartet – auch, weil Dortmund ohne Lind gespielt hat“, sagte Slobodan Grujic mit Blick auf die Besetzung der Westfalen, die ihren besten Mann, den Ex-Grenzauer Anders Lind, nicht aufgeboten hatten.







Artikel teilen

