Neuer Trainer und klare Ziele
TTC Grenzau geht optimistisch in 45. Bundesligasaison
Das Bundesliga-Team des TTC Zugbrücke Grenzau mit (von links) Cheftrainer Chen Zhibin, Feng Yi-Hsin, Liam Pitchford, Maciej Kubi
Das Bundesliga-Team des TTC Zugbrücke Grenzau mit (von links) Cheftrainer Chen Zhibin, Feng Yi-Hsin, Liam Pitchford, Maciej Kubik, Martin Allegro, Sam Walker und Co-Trainer Anton Stefko.
Lukas Erbelding

Am Sonntag startet der TTC Zugbrücke Grenzau in die neue Saison in der Tischtennis-Bundesliga. Zum Auftakt gastieren die Westerwälder beim Post SV Mühlhausen. Das hat sich der TTC für die kommende Spielzeit vorgenommen.

Lesezeit 3 Minuten
Beim TTC Zugbrücke Grenzau beginnt eine neue Ära. Nachdem der Traditionsverein aus dem Westerwald die Saison 2025/2026 auf dem zehnten Tabellenplatz in der Tischtennis-Bundesliga abgeschlossen hat, wurden in den vergangenen Monaten die Weichen für die kommende Runde gestellt.
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