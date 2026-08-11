Neuer Trainer und klare Ziele TTC Grenzau geht optimistisch in 45. Bundesligasaison Lukas Erbelding 11.08.2026, 10:58 Uhr

i Das Bundesliga-Team des TTC Zugbrücke Grenzau mit (von links) Cheftrainer Chen Zhibin, Feng Yi-Hsin, Liam Pitchford, Maciej Kubik, Martin Allegro, Sam Walker und Co-Trainer Anton Stefko. Lukas Erbelding

Am Sonntag startet der TTC Zugbrücke Grenzau in die neue Saison in der Tischtennis-Bundesliga. Zum Auftakt gastieren die Westerwälder beim Post SV Mühlhausen. Das hat sich der TTC für die kommende Spielzeit vorgenommen.

Beim TTC Zugbrücke Grenzau beginnt eine neue Ära. Nachdem der Traditionsverein aus dem Westerwald die Saison 2025/2026 auf dem zehnten Tabellenplatz in der Tischtennis-Bundesliga abgeschlossen hat, wurden in den vergangenen Monaten die Weichen für die kommende Runde gestellt.







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