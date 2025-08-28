Die Bundesliga ist die Heimat des TTC Grenzau. Das soll auch nach der 44. Saison in Deutschlands höchster Spielklasse so bleiben, die für die Brexbachtaler am Samstag beginnt. Doch es ist harte Arbeit, die Voraussetzungen dafür zu schaffen

Wenn der TTC Zugbrücke Grenzau am Samstagabend mit dem Heimspiel gegen den TSV Bad Königshofen (18 Uhr, Zugbrückenhalle) in seine 44. Bundesliga-Saison in Folge startet, ist das vor allem aus zweierlei Gründen keine Selbstverständlichkeit. Zum einen gilt es, wirtschaftlich über Jahrzehnte die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich der kleine Höhr-Grenzhausener Ortsteil aus dem beschaulichen Brexbachtal in einer der stärksten Tischtennisligen der Welt (oder vielleicht der stärksten) präsentieren kann. Allein das ist knallharte Arbeit. Und dann muss am Ende sportlich vieles passen, damit das Klassenziel wieder und wieder erreicht wird.

„Unser Ziel ist es, unsere Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass wir eine noch engere Bindung zu unseren Partnern aufbauen können. Wir möchten, dass unsere Sponsoren echte Fans unseres TTC werden.“

Olaf Gstettner, Vorsitzender des TTC Grenzau

Das war in der vergangenen Runde zwar lange Zeit fraglich und letztlich nur möglich, weil kein Zweitligist nach oben strebte, doch jetzt sprühen sie beim TTC bei allem Realismus längst wieder vor Zuversicht. Dass andere Vereine über deutlich größere finanzielle Möglichkeiten verfügen, nehmen die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Olaf Gstettner ohne Neid zur Kenntnis. „Unser Ziel ist es, unsere Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass wir eine noch engere Bindung zu unseren Partnern aufbauen können“, umreißt der Sohn von Vereinsgründer und Ehrenpräsident Manfred Gstettner den Grenzauer Weg. „Wir möchten, dass unsere Sponsoren echte Fans unseres TTC werden.“ Nur so könne man trotz der etwas anderen Rahmenbedingungen „langfristig ein Stück weit zu den ,großen’ Vereine aufschließen.

Ein wichtiger Faktor im Brexbachtal: Kontinuität. „Natürlich haben wir nicht die finanziellen Möglichkeiten wie manch andere Vereine, doch wir sind sehr zuversichtlich. Wir freuen uns über ein Team, das sportlich großes Potenzial hat und menschlich hervorragend zusammenpasst“, sagt Markus Ströher, der im Frühjahr 2020 als 2. Vorsitzender und Manager an der Seite von Olaf Gstettner mit das Ruder im Verein übernommen hat. Seit dieser Zeit arbeite man „kontinuierlich am Kader – anders als früher“.

Kubik ist zurück, Allegro neu im Kader

In den Jahren davor sei die Mannschaft „fast jedes Jahr komplett neu zusammengestellt“ worden. Ganz anders die Situation heute: Zu Feng Yi-Hsin, dem unumstrittenen Spitzenspieler, Maciej Kubik, der nach seinem gesundheitlich bedingten Ausfall pünktlich zum Saisonstart zurückgekehrt ist, Luka Mladenovic und Sam Walker gesellt sich Martin Allegro als einziger Neuzugang. In der Hinterhand haben die Grenzauer dann noch Routinier Patrick Baum, der bei Bedarf einspringen könnte.

i Zurück im Brexbachtal: Nach seinem langen Ausfall steht Maciej Kubik wieder im TTC-Trikot an der Platte. Wolfgang Heil

Extremsituationen wie Ende Januar, als Nachwuchsspieler Marlon Börner mit gerade einmal elf Jahren im Heimspiel gegen die TTF Ochsenhausen aushelfen musste, weil sonst nur zwei Spieler zur Verfügung gestanden hätten, soll es mit dem leicht gewachsenen Kader nicht mehr geben. Entsprechend zuversichtlich klingt Cheftrainer Slobodan Grujic, wenn er sagt: „Wir sind überzeugt, dass wir in dieser Saison besser abschneiden werden als im letzten Jahr.“

„Ich sage nicht, dass wir die Play-offs erreichen, aber mein Ziel ist eine Platzierung zwischen Rang sieben und zehn. Mit dieser Mannschaft ist das absolut machbar – und dann werden wir sehen, wohin uns die Reise führt.”

Slobodan Grujic, Trainer TTC Grenzau

Schlechter ginge es angesichts des letzten Platzes auch nicht, könnten Kritiker entgegenhalten. Doch was Grujic meint, erklärt sich durch seine weiteren Ausführungen: „Ich sage nicht, dass wir die Play-offs erreichen, aber mein Ziel ist eine Platzierung zwischen Rang sieben und zehn. Mit dieser Mannschaft ist das absolut machbar – und dann werden wir sehen, wohin uns die Reise führt.”

i Hoffnungsträger im Doppel - aber nicht nur: Martin Allegro kam aus Bad Königshofen an den Brexbach. Wolfgang Heil

Die Träume wachsen wieder – auch, weil die Grenzauer mit Martin Allegro „mehr Breite und Variabilität im Kader gewonnen“ gewonnen haben, wie der TTC-Trainer es formuliert. Der ehemalige Bad Königshofener ist im Doppel einer der besten Spieler der Liga, aber auch im Einzel trauen ihm die Verantwortlichen im Brexbachtal mit zunehmender Zahl an Einsätzen eine deutliche Steigerung nach.

„Ich bin jetzt Grenzauer.“

Martin Allegro, Neuzugang des TTC

Schon in den vergangenen beiden Jahren hatte Manager Ströher den Kontakt zu Allegro gesucht, jetzt gelang es auch, den Wechsel endgültig zu realisieren. „Ich habe nur Positives über Grenzau gehört und bin froh, dass ich hier die Chance bekomme, nicht nur im Doppel, sondern auch im Einzel mein Können zu zeigen“, sagt der einzige Neue im Team. Dass er gleich am ersten Spieltag auf seinen alten Verein trifft, scheint er auszublenden. „Ich bin jetzt Grenzauer“, betont Allegro.

Das ist seit Sommer 2022 auch der Maciej Kubik, der an der Seite von Feng Yi-Hsin zum Kronprinzen am Brexbach avancieren sollte. Doch in der vergangenen Saison ging dieser Plan nicht auf. Zu Beginn überzeugte der junge Pole, doch da musste der Spitzenspieler aus Taiwan einige Male den extremen Reisestrapazen Tribut zollen. Als dann Feng wieder im gewohnten Maß seine Leistung abrief und oft doppelt punktete, fiel Kubik aus. „Durch Maciejs Rückkehr sind wir auch personell gut aufgestellt“, freut sich nicht nur Trainer Grujic über dessen Rückkehr.

„Grenzau ist für mich längst mehr als nur ein Tischtennis-Team – es ist wie eine Familie.“

Sam Walker, Mannschaftsführer des TTC

Bis der Pole nach der langen Wettkampfpause wieder bei 100 Prozent ist, sind auch Luka Mladenovic und Sam Walker gefragt. Der Luxemburger Mladenovic hatte in seinem ersten Jahr in Grenzau gewisse Anlaufschwierigkeiten, steigerte sich dann aber und holte immerhin fünf Einzelsiege. Auf Walker ist vor allem im Doppel Verlass. Darüber hinaus genießt der Brite vor allem aber auch fernab der Platte höchste Wertschätzung. Mit seiner Erfahrung soll er die jüngeren Spieler unterstützen.

i Nicht nur an der Platte wichtig für den TTC: Grenzaus Routinier Sam Walker. Wolfgang Heil

„Ich möchte nicht nur sportlich meine Leistung bringen, sondern auch als Mannschaftsführer die Jungs unterstützen und dem Verein helfen, eine erfolgreiche Saison zu spielen und unsere Ziele zu erreichen”, sagt Walker, der einst als Teenager seine Heimat verließ und in die Zugbrückenhalle zum Training kam. „Grenzau ist für mich längst mehr als nur ein Tischtennis-Team – es ist wie eine Familie.“ Vielleicht ist das der wichtigste Punkt, wenn es um die Frage geht, warum der TTC Zugbrücke Grenzau am Samstagabend in seine 44. Bundesligasaison geht.

