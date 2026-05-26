Bundesliga-Kader ist komplett TTC Grenzau findet in China das letzte Puzzleteil Marco Rosbach 26.05.2026, 13:02 Uhr

i Das Trikot des TTC Zugbrücke Grenzau sitzt: Liang Yanning verstärkt in der kommenden Saison den Bundesligakader der Brexbachtaler. In seiner chinesischen Heimat konnte der 25-Jährige seine künftige „Arbeitskleidung" bereits anprobieren. Zhibin/TTC Grenzau

Manchmal findet man noch ein Puzzleteil, wenn das große Ganze schon ziemlich komplett wirkt. Beim TTC Grenzau schien die Kaderplanung für die 45. Saison in der Tischtennis-Bundesliga weit fortgeschritten. Doch erst jetzt ist sie wirklich rund.

Als es eng zu werden drohte in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL), weil ein ambitionierter Zweitligist seine Fühler nach oben ausstreckte, hat der TTC Zugbrücke Grenzau abgeliefert. Und wie. Mit vier Siegen in Folge setzte der Traditionsverein ein Zeichen im Kampf gegen den Abstieg und landete am Ende auf einem ordentlichen zehnten Platz, nach Punkten gleichauf mit dem Tabellenneunten TTC OE Bad Homburg.







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