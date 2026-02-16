Lebenszeichen im Abstiegskampf TTC Grenzau feiert Sieg der Moral in Mühlhausen Marco Rosbach 16.02.2026, 11:20 Uhr

i Kam erst am Morgen aus Indien zurück und lag in Mühlhausen scheinbar aussichtslos zurück, zeigte dann aber große Moral: Mit zwei gewonnenen Einzeln war Feng Yi-Hsin einer der Grenzauer Matchwinner. Wolfgang Heil

Der TTC Zugbrücke Grenzau ist nicht mehr Schlusslicht der Tischtennis-Bundesliga und hat nach Punkten aufgeschlossen zum Tabellenzehnten Bad Königshofen. Allerdings war ordentlich Zittern angesagt, bis der Sieg in Mühlhausen gefeiert werden konnte.

Als sich der TTC Zugbrücke Grenzau zwei Tage vor Heiligabend mit einem furiosen 3:2-Heimsieg gegen den TTC Fulda-Maberzell in die Weihnachtspause verabschiedete, konstatierte Vereinsgründer und Ehrenpräsident Manfred Gstettner: „Grenzau lebt!“ Doch was folgte im neuen Jahr, war eine Negativserie mit fünf Niederlagen in Folge, die gewaltig aufs Gemüt schlug.







