Lebenszeichen im Abstiegskampf
TTC Grenzau feiert Sieg der Moral in Mühlhausen
Kam erst am Morgen aus Indien zurück und lag in Mühlhausen scheinbar aussichtslos zurück, zeigte dann aber große Moral: Mit zwei
Kam erst am Morgen aus Indien zurück und lag in Mühlhausen scheinbar aussichtslos zurück, zeigte dann aber große Moral: Mit zwei gewonnenen Einzeln war Feng Yi-Hsin einer der Grenzauer Matchwinner.
Wolfgang Heil

Der TTC Zugbrücke Grenzau ist nicht mehr Schlusslicht der Tischtennis-Bundesliga und hat nach Punkten aufgeschlossen zum Tabellenzehnten Bad Königshofen. Allerdings war ordentlich Zittern angesagt, bis der Sieg in Mühlhausen gefeiert werden konnte.

Lesezeit 3 Minuten
Als sich der TTC Zugbrücke Grenzau zwei Tage vor Heiligabend mit einem furiosen 3:2-Heimsieg gegen den TTC Fulda-Maberzell in die Weihnachtspause verabschiedete, konstatierte Vereinsgründer und Ehrenpräsident Manfred Gstettner: „Grenzau lebt!“ Doch was folgte im neuen Jahr, war eine Negativserie mit fünf Niederlagen in Folge, die gewaltig aufs Gemüt schlug.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport