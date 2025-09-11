An Selbstvertrauen mangelt es dem TTC Zugbrücke Grenzau nicht. Nach dem verheißungsvollen Saisonauftakt legte das Team von Slobodan Grujic im Pokal beim Zweitligisten TTC Jülich nach. Jetzt geht es zum amtierenden Deutschen Meister.

Es geht Schlag auf Schlag in den ersten Wochen der Tischtennissaison. Binnen zwölf Tagen hat der TTC Zugbrücke Grenzau nicht weniger als drei Pflichtspiele absolviert – und die vierte Partie bereits vor Augen. Doch die Brexbachtaler halten Schritt mit den Anforderungen des Spielplans. Nach dem Heimspiel-Doppelpack gegen den TSV Bad Königshofen (3:1) und den Post SV Mühlhausen (1:3) wurden sie im Pokal-Achtelfinale ihrer Favoritenrolle gerecht und setzten sich beim Zweitligisten TTC Indeland Jülich glatt mit 3:0 durch. Die nächste Station für den TTC-Express ist Ochsenhausen, wo am Sonntag (17 Uhr) der amtierende Meister und Pokalsieger wartet.

„Natürlich ist das nicht mehr die Mannschaft der vergangenen Saison, aber immer noch ein Gegner, vor dem man Respekt haben muss.“

Slobodan Grujic, Trainer TTC Grenzau

Von den Meriten der Vergangenheit können sich die Tischtennisfreunde aus dem Oberschwäbischen aber aktuell nichts kaufen. Vizeweltmeister und Olympia-Halbfinalist Hugo Calderano hat Ochsenhausen genauso verlassen wir Simon Gauzy, was ein Grund dafür ist, warum der Meister nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt dasteht und das Tabellenende der Tischtennis-Bundesliga ziert. Ein anderer Grund: Der Japaner Togami Shunsuke stand sowohl gegen Borussia Dortmund (1:3) als auch beim TTC Bergneustadt (1:3) für Ochsenhausen an der Platte.

„Natürlich ist das nicht mehr die Mannschaft der vergangenen Saison, aber immer noch ein Gegner, vor dem man Respekt haben muss“, sagt Grenzaus Trainer Slobodan Grujic. „Wenn Togami dabei ist, dann wird es ein ganz schweres Spiel.“ TTC-Manager Markus Ströher konkretisiert: „Man muss davon ausgehen, dass Togami spielen wird. Dann ist Ochsenhausen natürlichen eine andere Mannschaft als ohne ihn. Er ist ein Spieler, der zwei Punkte machen kann.“ Selbst Feng Yi-Hsin musste in den bisherigen Begegnungen mit dem Japaner klein beigeben. „Gegen ihn hat er noch nie gewonnen und tatsächlich auch nie den Ansatz einer Chance gehabt“, erinnert sich Ströher. „Aber bekanntlich kann auch so ein Spieler nur maximal zwei Punkte holen. Sollte ihm das gelingen, müssen wir eben die übrigen Gegner schlagen.“

Pflichtsieg, aber kein Selbstläufer

Dass die Mannschaft der Westerwälder dazu in der Lage ist, hat sie in den bisherigen Spielen hinlänglich bewiesen. Gegen Bad Königshofen setzte sich der TTC auch ohne seine Nummer eins durch, weil man sich als Einheit auf hohem Niveau präsentierte. Gegen Mühlhausen waren die Erwartungen groß, weil der 22-jährige Taiwanese wieder an Bord war, letztlich wurde es aber nichts aus dem zweiten Sieg. Die Leistungen waren nicht schlecht, aber in diesem Fall war Routinier Steffen Mengel in den beiden entscheidenden Spielen besser.

Beim Pokalspiel in Jülich waren die Voraussetzungen ganz andere. „Das war ein Pflichtsieg, wie man sagt, aber diese Spiele sind manchmal schwer“, fasste TTC-Trainer Grujic den Abend nach dem 3:0 zusammen. „Wir wissen, dass Jülich Waffen hat, sie können gut spielen. Vor allem die Brüder Devos sind gefährlich und haben das auch gezeigt. Wir haben aber gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben.“ Vom ersten Ball an sei gut gekämpft und viel Druck gemacht worden. Der frühe Knackpunkt: Luka Mladenovic, der gegen Mühlhausen nur zuschauen durfte, behielt gegen Laurens Devos im ersten Satz nach 5:9-Rückstand genauso die Nerven wie in der Verlängerung des zweiten Satzes.

„Man hat den Unterschied gesehen, das war prima. Jetzt hoffen wir, dass wir ein vernünftiges Los fürs Viertelfinale bekommen.“

Markus Ströher, Manager TTC Grenzau

„Das war sehr, sehr wichtig“, wusste Grujic um die Bedeutung dieser ersten Partie. „Am Ende steht es 3:0, und es sieht von außen aus wie ein klares Spiel. Aber das war alles andere als leicht.“ Deutlicher wurde es im Duell zwischen Feng und dem Ex-Grenzauer Robin Devos, der frei von Druck aufspielte und sich immerhin den zweiten Satz holte. „Feng musste sich schon Mühe geben, um das Spiel zu gewinnen“, meinte der TTC-Coach, der froh war, dass Sam Walker seine Aufgabe gegen Kas van Oost ebenfalls sicher löste.

„Nach dem 0:2 zur Pause war ein bisschen die Luft raus“, stellte Manager Ströher fest. „Man hat den Unterschied gesehen, das war prima. Jetzt hoffen wir, dass wir ein vernünftiges Los fürs Viertelfinale bekommen.“

TTC indeland Jülich – TTC Zugbrücke Grenzau 0:3

Laurens Devos – Luka Mladenovic 0:3 (9:11, 10:12, 7:11)Robin Devos – Feng Yi-Hsin 1:3 (7:11, 15:13, 5:11, 3:11)Kas van Oost – Samuel Walker 0:3 (3:11, 5:11, 5:11)