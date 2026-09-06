Zu glatte Niederlage in Fulda
TTC Grenzau entdeckt erst am Abgrund die Lockerheit
Sam Walker hat bislang keine gute Saison gespielt. Doch in Fulda avancierte der Brite zum besten Mann im Grenzauer Miniaufgebot,
Sam Walker hat bislang keine gute Saison gespielt. Doch in Fulda avancierte der Brite zum besten Mann im Grenzauer Miniaufgebot, obwohl es nicht ganz zur Wende reichte.
Wolfgang Heil

In Minimalbesetzung war für den TTC Grenzau beim TTC Fulda-Maberzell nichts zu holen. Deshalb richten die Verantwortlichen den Blick schnell nach vorne. Nach zwei Wochen Pause geht es weiter – im Idealfall mit einem, auf den man schon lange wartet.

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Viermal hintereinander hatte sich der TTC Zugbrücke Grenzau in den vergangenen beiden Spielzeiten der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) gegen den TTC Fulda-Maberzell durchgesetzt. Doch den Nimbus, sich zu einem Angstgegner für den langjährigen Konkurrenten entwickelt zu haben, konnten die Brexbachtaler nicht ansatzweise bestätigen.
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