In Minimalbesetzung war für den TTC Grenzau beim TTC Fulda-Maberzell nichts zu holen. Deshalb richten die Verantwortlichen den Blick schnell nach vorne. Nach zwei Wochen Pause geht es weiter – im Idealfall mit einem, auf den man schon lange wartet.
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Viermal hintereinander hatte sich der TTC Zugbrücke Grenzau in den vergangenen beiden Spielzeiten der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) gegen den TTC Fulda-Maberzell durchgesetzt. Doch den Nimbus, sich zu einem Angstgegner für den langjährigen Konkurrenten entwickelt zu haben, konnten die Brexbachtaler nicht ansatzweise bestätigen.