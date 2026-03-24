Sieben Spiele hat der TTC Grenzau in dieser Saison gewonnen – vier davon hintereinander. Diese beeindruckende Erfolgsserie im Saisonendspurt gibt dem Tischtennis-Bundesligisten Planungssicherheit: Die Westerwälder können nicht mehr absteigen.
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Es passt zu den Auftritten in dieser heißen Phase der Saison, dass der TTC Zugbrücke Grenzau sich nicht auf andere verlassen hat, sondern unbedingt selbst Fakten schaffen wollte. Das ist dem Tischtennis-Bundesligisten im Kampf gegen den drohenden Abstieg gelungen – und wie.