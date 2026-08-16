Willensleistung in Mühlhausen TTC Grenzau dreht Auftaktspiel in Thüringer Biosauna Marco Rosbach 16.08.2026, 22:18 Uhr

i Feng Yi-Hsin machte einmal mehr das scheinbar Unmögliche möglich: Grenzaus Spitzenspieler drehte sein Einzel gegen Kay Stumper nach 0:2 Sätzen und 0:5 Punkten. Mit insgesamt zwei Siegen legte der Taiwanese den Grundstein zum Erfolg am ersten Spieltag. Wolfgang Heil

Der Anfang ist gemacht, die ersten zwei Punkte der 45. Bundesliga-Saison des TTC Zugbrücke Grenzau sind eingefahren. Doch das Team des neuen Trainers Chen Zhibin musste sich beim Post SV Mühlhausen gewaltig strecken. Erst am Ende wurde es deutlich.

Wie in der Biosauna fühle man sich, erzählten die beiden Moderatoren im Livestream. Geschwitzt bei Innentemperaturen um 40 Grad, aber bester Laune, schien ihr Post SV Mühlhausen doch auf bestem Wege zu sein, den Saisonauftakt in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) gegen den TTC Zugbrücke Grenzau zu gewinnen.







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