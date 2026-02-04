Bundesligist setzt Zeichen TTC Grenzau bindet Spitzenspieler Feng Yi-Hsin bis 2028 Marco Rosbach 04.02.2026, 12:57 Uhr

i Seit er vor vier Jahren im Brexbachtal gelandet ist, gilt Feng Yi-Hsin als Lebensversicherung des TTC Zugbrücke Grenzau. Jetzt haben die Verantwortlichen des Bundesligisten den Vertrag mit dem Taiwanesen um zwei Jahre verlängert. Marco Rosbach

Die Zeiten sind nicht einfach, umso beachtlicher sind die Botschaften, die der TTC Zugbrücke Grenzau aktuell sendet. Nach der Verpflichtung von Chen Zhibin als neuem Trainer lässt der Bundesligist mit einer Vertragsverlängerung aufhorchen.

Die sportliche Lage beim TTC Zugbrücke Grenzau bleibt nach zuletzt drei Niederlagen in Folge angespannt, auch wenn die Mannschaft durch die Ergebnisse der direkten Konkurrenten ASC Grünwettersbach und TSV Bad Königshofen (beide 8:22) vor dem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen (Sonntag, 15 Uhr) mit 8:20 Punkten nicht mehr auf dem letzten Platz der Tischtennis-Bundesliga steht.







