Zuletzt hat Tischtennis-Bundesligist TTC Grenzau sportlich für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt basteln die Verantwortlichen an der Zukunft und haben dafür Verstärkung gefunden. Es soll wieder Highlights geben, von denen Jahre später noch gesprochen wird.
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Gerade erst haben sie den Klassenverbleib in der Tischtennis-Bundesliga durch den vierten Sieg in Folge gefeiert, da stellen die Verantwortlichen des TTC Zugbrücke Grenzau weitere Weichen für die Zukunft. Nach den Vertragsverlängerungen mit Feng Yi-Hsin, Maciej Kubik und Sam Walker verstärke der Verein jetzt auch „seine Führungsstruktur“, heißt es in einer Mitteilung der Brexbachtaler, in der es um eine Personalie nicht an, sondern neben der ...