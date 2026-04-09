Die Pflicht hat der TTC Grenzau zuletzt eindrucksvoll erfüllt, jetzt liegt noch die Kür in Form der beiden letzten Saisonspiele vor dem Bundesligisten, der eine weitere wichtige Personalie geklärt hat. Der erste externe Neuzugang ist fix.
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Nachdem sich die Mannschaft mit vier Siegen in Folgen eindrucksvoll aus dem Tabellenkeller der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) befreit hat, richten die Verantwortlichen des TTC Zugbrücke Grenzau schon vor den beiden noch ausstehenden Spielen bei Borussia Düsseldorf (Mittwoch, 15.