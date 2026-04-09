Neuer Kader nimmt Form an TTC Grenzau angelt sich englischen Nationalspieler Marco Rosbach 09.04.2026, 11:38 Uhr

i Liam Pitchford, hier im Trikot des UMMC Jekaterinburg, freut sich nach überstandener Hüftoperation auf die Herausforderung beim TTC Zugbrücke Grenzau. Marius Becker, dpa. Marius Becker, picture alliance/dpa

Die Pflicht hat der TTC Grenzau zuletzt eindrucksvoll erfüllt, jetzt liegt noch die Kür in Form der beiden letzten Saisonspiele vor dem Bundesligisten, der eine weitere wichtige Personalie geklärt hat. Der erste externe Neuzugang ist fix.

Nachdem sich die Mannschaft mit vier Siegen in Folgen eindrucksvoll aus dem Tabellenkeller der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) befreit hat, richten die Verantwortlichen des TTC Zugbrücke Grenzau schon vor den beiden noch ausstehenden Spielen bei Borussia Düsseldorf (Mittwoch, 15.







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