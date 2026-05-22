Klassiker des TTC Wirges lockt Topfavorit des Pfingstturniers kommt aus Litauen Marco Rosbach 22.05.2026, 11:10 Uhr

i Als Seriensieger der Vorjahre wird Kestutis Zeimys wieder beim Pfingsturnier in Wirges aufschlagen. In der S-Klasse wird der Litauer stets als Favorit gehandelt. Andreas Hergenhahn

Feiertage sind Familientage. Das ist im Sport so wie im Privaten. Die Tischtennisfamilie trifft sich am Pfingstwochenende traditionell in Wirges, wo es drei Tage lang bis spät in die Nacht zur Sache geht. Viele reisen von weither an, um dabeizusein.

Das lange Wochenende steht in Wirges wieder ganz Zeichen des traditionellen Tischtennis-Pfingstturniers, das der TTC Wirges ausrichtet und damit alljährlich zahlreiche Tischtenniscracks aus nah und fern angelockt, um über die Feiertage großen Sport mit dem kleinen weißen Ball zu betreiben.







Artikel teilen

Artikel teilen