Toller Auswärtserfolg für Dichtelbach

In der Tischtennis-Verbandsliga landete Dichtelbach einen 7:3-Auswärtssieg in Konz. Die Mannschaft sprang durch den Erfolg auf den dritten Tabellenplatz.

Toller Auswärtserfolg für den TuS Dichtelbach: In der Tischtennis-Verbandsliga Rheinland Süd-West gewann der TuS an der Mosel bei den TTF Konz mit 7:3. Damit erklomm Dichtelbach Rang drei (13:5 Punkte), Konz bleibt Fünfter (9:5 Punkte).

Die heimstarken Konzer knackten die Gäste bereits in den Doppeln – Arturo Pastoriza/Jonas Heydt siegten 3:1, Joel Mähringer/Nico Ballbach 3:2.