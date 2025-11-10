Tischtennis Teams der SG Untere Lahn grüßen von der Tabellenspitze Nico Schmidt 10.11.2025, 14:37 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Schöne Momentaufnahme: Die SG Untere Lahn nimmt aktuell mit ihren Mannschaften sowohl in der Bezirksoberliga als auch in der Bezirksliga den Platz an der Sonne ein. Die Damen des VfL Nastätten sind hingegen in der Verbandsoberliga Schlusslicht.

Die SG Untere Lahn ist neuer Tabellenführer in der Tischtennis-Bezirksoberliga. Nastättens Damen mussten in der Verbandsliga zwei Niederlagen einstecken und schmücken dagegen das Ende der Tabelle. In der Bezirksliga blieben die heimischen Teams unbesiegt.







Artikel teilen

Artikel teilen