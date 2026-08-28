Tischtennissaison beginnt Start mit Klassiker und Derby in Dichtelbach Sascha Wetzlar 28.08.2026, 15:03 Uhr

i Der Inder Mandar Hardikar hat den Oberliga-Absteiger VfR Simmern verlassen und ist in die Oberliga Bayern zum TSV Neuried gewechselt. B&P Schmitt

Auch die Tischtennissaison hat begonnen, richtig los geht es für die Hunsrücker Teams am Wochenende in der Verbandsliga, in der Bezirksoberliga und in der Bezirksliga. Verbandsoberligist VfR Simmern muss auf sein erstes Spiel noch warten.

Die Tischtennissaison steht in den Startlöchern. Wieder einmal sind zahlreiche Rhein-Hunsrück-Teams überkreislich unterwegs. Wenngleich es für einige in tieferen Klassen weitergeht als noch 2025/26. Der VfR Simmern bleibt das Zugpferd, doch die Kreisstädter schlagen nur noch in der Verbandsoberliga auf.







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