Auch die Tischtennissaison hat begonnen, richtig los geht es für die Hunsrücker Teams am Wochenende in der Verbandsliga, in der Bezirksoberliga und in der Bezirksliga. Verbandsoberligist VfR Simmern muss auf sein erstes Spiel noch warten.
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Die Tischtennissaison steht in den Startlöchern. Wieder einmal sind zahlreiche Rhein-Hunsrück-Teams überkreislich unterwegs. Wenngleich es für einige in tieferen Klassen weitergeht als noch 2025/26. Der VfR Simmern bleibt das Zugpferd, doch die Kreisstädter schlagen nur noch in der Verbandsoberliga auf.