Die Tischtenis-Frauen der SG Hargesheim/Roxheim startet mit altbekanntem Team in eine neue Saison – doch die Konkurrenz ist stärker denn je. Den Start erschwert fehlende Spielpraxis.

In unveränderter Aufstellung starten die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim in die Saison der Verbandsoberliga. Sabrina Wohlfahrt, Elfriede Stephan, Donata Eder und Hannelore Huber bilden wie gewohnt den Stamm, sollte eine Spielerin ausfallen, stehen Anke Braun und Erika Stärkel als Ersatz bereit. „Ziel ist der Klassenverbleib“, sagt Huber vor der Auftaktbegegnung am Samstag, 15 Uhr, bei Aufsteiger TTF Asbacher Land.

Angesichts des mit positivem Punktekonto errungenen vierten Platzes in der vorigen Runde scheint bei dieser Vorgabe etwas Understatement mitzuschwingen, doch die SG-Sprecherin verweist auf die drei neu hinzugekommenen Teams, die sie durchweg als stark einschätzt. Die SG Kirchberg wurde mit nur einer Niederlage Meister der Verbandsliga, die neu gegründete SG KöKo, ein Ableger des FC Könen, wurde vom Verband aufgrund ihres Potenzials direkt in die Verbandsoberliga eingestuft. Für Huber ist die SG KöKo auch der Titelfavorit. Ganz so stark sind die TTF Asbacher Land nicht einzuschätzen, das Team belegte eine Klasse tiefer lediglich den dritten Platz.

„Das erste Spiel ist immer so eine Sache.“

Hannelore Huber

Ganz unbekannt sind die Tischtennisfreunde den Spielerinnen aus Hargesheim nicht, doch seit dem letzten Aufeinandertreffen sind einige Jahre vergangen, namentlich bekannt ist Huber nur die Nummer fünf der Gastgeberinnen, Alexandra Bierbrauer. An den Ranglistenwerten kann die SG-Sprecherin allerdings ablesen, dass TTF-Spitzenspielerin Kristina Klas über hohes Niveau verfügt. Zu den Fragen zum Gegner gesellt sich die Ungewissheit über die eigene Form nach der langen Sommerpause. „Wir wissen selbst nicht, wo wir stehen“, sagt Huber. „Das erste Spiel ist immer so eine Sache.“ Es wird eine Zeit lang dauern, ehe sich mit der Spielpraxis auch die Sicherheit wieder einstellt. Mit einem Unentschieden zum Auftakt wäre die SG-Sprecherin zufrieden, denn sie weiß: „Es wird eine anspruchsvolle Saison.“