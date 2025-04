Die Rückkehr in die Verbandsoberliga hat sich für die SG Hargesheim/Roxheim gelohnt. Das steht schon vor dem letzten Saisonspiel fest.

Mit einem Sieg bei Schlusslicht SG Gonsenheim/Dienheim wollen die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim am Sonntag, 11 Uhr, die erste Saison nach ihrer Rückkehr in die Verbandsoberliga abschließen. „Wenn uns das gelingt, wären wir zufrieden“, sagt Hannelore Huber, die Sprecherin der Gäste, und ergänzt: „Dass wir so gut abschneiden, hätten wir vor der Runde nicht gedacht.“

Trotz einer nicht mehr so starken zweiten Saisonhälfte ist ihrem Team Platz vier bereits sicher, mit der Schützenhilfe von Konkurrenten ist sogar noch eine Verbesserung auf Rang drei möglich. Das Hinspiel hatten die Hargesheimerinnen 7:3 gewonnen, Punkte gaben sie nur gegen Sarah Vaas, die Spitzenspielerin des Gegners, ab. Allerdings fehlte beim Gonsenheimer Team damals Minh Anh Nguyen, die Nummer zwei. Doch auch wenn sie dabei ist, sollte für die Gäste ein Sieg herausspringen, er könnte allerdings knapper ausfallen.