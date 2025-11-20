Ausfälle bei der SG Hargesheim Spitzenreiter ist ein unbeschriebenes Blatt Gert Adolphi 20.11.2025, 19:31 Uhr

Als ob die Aufgabe an sich nicht schon schwer genug wäre, muss die SG Hargesheim/Roxheim beim unangefochtenen Tabellenführer der Verbandsoberliga auch noch auf Donata Eder verzichten.

Bei Tabellenführer SG Kirchberg/Rhaunen sind die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim in der Verbandsoberliga am Samstag, 17 Uhr, klarer Außenseiter. Dass Donata Eder verhindert ist, macht den Gästen die Aufgabe nicht leichter. „Wir wollen ein passables Ergebnis erzielen“, sagt Hannelore Huber.







