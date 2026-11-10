Volle Halle, ein Traumstart und dann die erneute Führung: Im vierten Einzel des Bundesliga-Klassikers hatte sich der TTC Grenzau Tabellenführer Düsseldorf zurechtgelegt und war nur wenige Punkte vom Sieg entfernt. Dann nahm das Drama seinen Lauf.
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Es bleibt ein Gefühl, das wohl nur diejenigen spüren, die dabei waren in der pickepackvollen Zugbrückenhalle, dort, wo der TTC Grenzau den Sieg im Klassiker gegen Borussia Düsseldorf schon vor Augen hatte – und am Ende doch dem Rekordmeister gratulieren musste.