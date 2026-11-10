Drama im Bundesliga-Klassiker Spitzenreiter Düsseldorf entreißt TTC Grenzau den Sieg Marco Rosbach 10.11.2026, 00:23 Uhr

i Feng Yi-Hsin meldete sich mit einem Sieg gegen Li Yongyin in der Zugbrückenhalle zurück und hatte dann auch Düsseldorfs Kanak Jha am Rande der Niederlage, ehe ihm das Schlüsselspiel entglitt. Wolfgang Heil

Volle Halle, ein Traumstart und dann die erneute Führung: Im vierten Einzel des Bundesliga-Klassikers hatte sich der TTC Grenzau Tabellenführer Düsseldorf zurechtgelegt und war nur wenige Punkte vom Sieg entfernt. Dann nahm das Drama seinen Lauf.

Es bleibt ein Gefühl, das wohl nur diejenigen spüren, die dabei waren in der pickepackvollen Zugbrückenhalle, dort, wo der TTC Grenzau den Sieg im Klassiker gegen Borussia Düsseldorf schon vor Augen hatte – und am Ende doch dem Rekordmeister gratulieren musste.







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