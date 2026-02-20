Tabellenführer in Roxheim Spielverlegung zeigt den Respekt des Gegners Gert Adolphi 20.02.2026, 11:21 Uhr

i Elfriede Stephan und die SG Hargesheim/Roxheim freuen sich auf den Vergleich mit dem Spitzenreiter, in dem sie Außenseiter sind. Klaus Castor

Das Top-Team der Verbandsoberliga kommt am Samstag in die Birkenberghalle. Die Fans der SG Hargesheim/Roxheim dürfen sich auf Spitzen-Tischtennis freuen.

Dass die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim im Heimspiel am Samstag krasser Außenseiter sind, steht außer Frage. Zu Gast ist in der Roxheimer Birkenberghalle die SG KöKo, der verlustpunktfreie Spitzenreiter der Verbandsoberliga. „Jeder einzelne Punkt, den wir holen, ist ein Erfolg“, sagt Hannelore Huber, die Sprecherin des Gastgebers.







