Spielführer des TTC Kirn glaubt an sein Team

Tischtennis-Verbandsoberliga: Der TTC Kirn kämpft gegen das Schlusslicht TTG Daun um wichtige Punkte. Nachrücker aus der zweiten Mannschaft könnten ein gutes Omen im Abstiegskampf sein.
Mit einem Heimerfolg am Samstag, 19 Uhr, über das sieglose Schlusslicht TTG Daun-Gerolstein würden die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn ihre Chancen auf den Verbleib in der Verbandsoberliga deutlich steigern. Sie würden den TV Leiselheim überholen und mit der auf dem Relegationsplatz stehenden Eintracht Mendig gleichziehen.