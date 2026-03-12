Tischtennis-Oberliga Spielern gekündigt: Gehen bei Nassau die Lichter aus? Stefan Nink 12.03.2026, 13:40 Uhr

i TV Nassau Erwin Gabel ANDREAS HERGENHAHN

Über Jahrzehnte wurde in Nassau attraktives Tischtennis angeboten. Doch das Lebenswerk des mittlerweile 91-jährigen Erwin Gabel steht mindestens vor einer ungewissen Zukunft, wenn nicht sogar vor dem kompletten Aus.

Sportlich geht es für den TV 1860 Nassau in der Tischtennis-Oberliga Südwest in den verbleibenden sieben Begegnungen darum, den zweiten Platz hinter dem designierten Meister RSV Klein-Winternheim zu sichern. Vor dem Heimspiel gegen den Tabellendritten TTC Nünschweiler (Sonntag, ab 11 Uhr, Leifheit-Campus) aber steht ein anderes Thema im Fokus: Der höherklassige Fortbestand der Abteilung, die über viele Jahre eines der Flaggschiffe des Verbandes ...







