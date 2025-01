Angabezeit 18 Uhr in Pronsfeld Spätschicht für TuS Dichtelbach am Sonntagabend Sascha Wetzlar 16.01.2025, 14:40 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Dmitry Vereshchagin

Zu einer für den Tischtennissport ungewöhnlich späten Uhrzeit muss der TuS Dichtelbach am Sonntagabend in der Verbandsliga in Pronsfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm ran.

Mit dem Tabellenvierten TuS Dichtelbach (9:9 Punkte) greift auch die zweite Hunsrücker Mannschaft in die Rückrunde der Tischtennis-Verbandsliga Rheinland Süd-West ein. Nachdem der VfR Simmern II am vergangenen Samstag mit einem Doppelspieltag (1:3 Punkte) den Anfang machte, geht es für den TuS am Sonntagabend um 18 Uhr zum Siebten SSV Pronsfeld (7:11 Zähler).

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen