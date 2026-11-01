Gehörlosen-Tischtennis Sophia Reis gewinnt Deutsche Mannschaftsmeisterschaft 01.11.2026, 07:00 Uhr

i Gold bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschafen der Gehörlosen für den GSV Trier: Das Duo Sophia Reis (links) aus Briedel und Annchristin Hastenpflug fuhr nach 2024 wieder den DM-Titel ein. GSV Trier

Sophia Reis aus Briedel hat mit Partnerin Annchristin Hastenpflug die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Tischtennis der Gehörlosen in Hamburg gewonnen.

I n Hamburg haben die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften bei den Männern (sechs Teams) und bei den Frauen (drei Teams) im Tischtennis der Gehörlosen stattgefunden. Bei den Damen jubelte am Ende der GSV Trier. Mit ihrer langjährigen Partnerin Annchristin Hastenpflug sicherte sich Sophia Reis aus Briedel nach 2024 in Essen zum zweiten Mal die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft.







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