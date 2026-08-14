Check vor Start in Mühlhausen So stark sind die Gegner des TTC Grenzau in der TTBL Marco Rosbach 14.08.2026, 15:13 Uhr

i Den 1. FC Saarbrücken hat Fan Zhendong nicht nur zur Deutschen Meisterschaft geführt, sondern einen regelrechten Tischtennis-Hype im Saarland und weit darüber hinaus ausgelöst. Künftig schlägt der mehrfache Weltmeister und Olympiasieger von 2024 für Borussia Düsseldorf auf. Tom Weller, picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

Die Vereine der Tischtennis-Bundesliga sind unverändert geblieben, doch bei den Mannschaften hat sich einiges getan vor der Saison 2026/27. Wen der TTC Grenzau besonders auf der Rechnung haben muss, zeigt unser TTBL-Check vor dem Start am Wochenende.

Der Vorhang öffnet sich für den TTC Zugbrücke Grenzau zum 45. Mal in Folge in der Tischtennis-Bundesliga: Mit dem Auswärtsspiel beim Post SV Mühlhausen (Sonntag, 17 Uhr) starten die Brexbachtaler nach langer Pause und einigen Veränderungen in die neue Saison.







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