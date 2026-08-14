Check vor Start in Mühlhausen
So stark sind die Gegner des TTC Grenzau in der TTBL
Den 1. FC Saarbrücken hat Fan Zhendong nicht nur zur Deutschen Meisterschaft geführt, sondern einen regelrechten Tischtennis-Hyp
Den 1. FC Saarbrücken hat Fan Zhendong nicht nur zur Deutschen Meisterschaft geführt, sondern einen regelrechten Tischtennis-Hype im Saarland und weit darüber hinaus ausgelöst. Künftig schlägt der mehrfache Weltmeister und Olympiasieger von 2024 für Borussia Düsseldorf auf.
Tom Weller, picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

Die Vereine der Tischtennis-Bundesliga sind unverändert geblieben, doch bei den Mannschaften hat sich einiges getan vor der Saison 2026/27. Wen der TTC Grenzau besonders auf der Rechnung haben muss, zeigt unser TTBL-Check vor dem Start am Wochenende.

Lesezeit 5 Minuten
Der Vorhang öffnet sich für den TTC Zugbrücke Grenzau zum 45. Mal in Folge in der Tischtennis-Bundesliga: Mit dem Auswärtsspiel beim Post SV Mühlhausen (Sonntag, 17 Uhr) starten die Brexbachtaler nach langer Pause und einigen Veränderungen in die neue Saison.
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