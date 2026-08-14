Die Vereine der Tischtennis-Bundesliga sind unverändert geblieben, doch bei den Mannschaften hat sich einiges getan vor der Saison 2026/27. Wen der TTC Grenzau besonders auf der Rechnung haben muss, zeigt unser TTBL-Check vor dem Start am Wochenende.
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Der Vorhang öffnet sich für den TTC Zugbrücke Grenzau zum 45. Mal in Folge in der Tischtennis-Bundesliga: Mit dem Auswärtsspiel beim Post SV Mühlhausen (Sonntag, 17 Uhr) starten die Brexbachtaler nach langer Pause und einigen Veränderungen in die neue Saison.