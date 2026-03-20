Es geht eng zu im hinteren Drittel der Tischtennis-Bundesliga. Auch der TTC Grenzau musste zittern, stand zwischenzeitlich sogar auf dem letzten Platz, der den Abstieg bedeuten könnte. Zuletzt ging es sportlich aber aufwärts. So ist die Lage.
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Es hätte alles ganz unkompliziert sein können, wie so oft in den vergangenen Jahren: kein Bewerber aus Liga zwei – kein Absteiger aus der Tischtennis-Bundesliga (TTBL). Doch diesmal ist es anders. Der TSV Windsbach, ein aufstrebender Klub aus Franken, hat seine Unterlagen für die erste Stufe des Lizenzierungsverfahrens eingereicht und damit auch bei einigen etablierten Klubs in der höchsten deutschen Spielklasse den Pulsschlag erhöht, darunter ...