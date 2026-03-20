Die Lage im TTBL-Abstiegskampf So kann der TTC Grenzau letzte Zweifel ausräumen Marco Rosbach 20.03.2026, 23:37 Uhr

i Eine Demonstration der Stärke, des Willens und des Selbstvertrauens: Luka Mladenovic punktete sowohl gegen Dortmund als auch gegen Bad Homburg und hatte so großen Anteil an den beiden Heimsiegen der vergangenen Woche. In Fulda will der Luxemburger mit den Brexbachtalern, die er am Saisonende Richtung Frankreich verlassen wird, endgültig für Klarheit sorgen. Wolfgang Heil

Es geht eng zu im hinteren Drittel der Tischtennis-Bundesliga. Auch der TTC Grenzau musste zittern, stand zwischenzeitlich sogar auf dem letzten Platz, der den Abstieg bedeuten könnte. Zuletzt ging es sportlich aber aufwärts. So ist die Lage.

Es hätte alles ganz unkompliziert sein können, wie so oft in den vergangenen Jahren: kein Bewerber aus Liga zwei – kein Absteiger aus der Tischtennis-Bundesliga (TTBL). Doch diesmal ist es anders. Der TSV Windsbach, ein aufstrebender Klub aus Franken, hat seine Unterlagen für die erste Stufe des Lizenzierungsverfahrens eingereicht und damit auch bei einigen etablierten Klubs in der höchsten deutschen Spielklasse den Pulsschlag erhöht, darunter ...







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