Drama gegen Bad Königshofen So irre lief das Pitchford-Debüt für den TTC Grenzau Marco Rosbach 22.09.2026, 11:57 Uhr

i Einstand nach Maß: Liam Pitchford ebnete mit seinen beiden Einzelsiegen den Weg zum Grenzauer Erfolg im Heimspieldrama gegen den TSV Bad Königshofen. Wolfgang Heil

Wer die Odyssee durch den britischen Behörden-Dschungel meistert, der ist bereit für die Herausforderungen der Bundesliga: Diesen Eindruck vermittelte Liam Pitchford bei seinem Debüt für den TTC Grenzau. Die Geschichte eines besonderen Comebacks

Es gibt Neuzugänge im Sport, die fremdeln von Beginn an und gehen wieder, ohne jemals richtig angekommen zu sein. Andere brauchen eine gewisse Anlaufzeit, bis sie sich heimisch fühlen, erfüllen schließlich aber die Erwartungen, die in sie gesteckt wurden.







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