In jüngerer Vergangenheit war meist Verlass darauf, dass kein Zweitligist den Sprung in die Tischtennis-Bundesliga wagt. Davon hat auch der TTC Grenzau schon profitiert. Jetzt könnte es anders kommen. So reagieren die Westerwälder auf die Nachricht.
Lesezeit 3 Minuten
Die Vision des ambitionierten TSV Windsbach, den Durchmarsch zu schaffen und in die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) aufzusteigen, macht die Situation im Tabellenkeller der höchsten deutschen Spielklasse spannend wie lange nicht. Mittendrin im Kampf gegen den Abstieg – es wäre der erste eines TTBL-Klubs seit der Saison 2021/22, als es den inzwischen zurückgekehrten TTC OE Bad Homburg erwischt hatte – ist neben dem ASC Grünwettersbach (8:26 Punkte) ...