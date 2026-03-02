Windsbach sorgt für Spannung
So geht der TTC Grenzau mit Lizenzantrag aus 2. Liga um
Als Manager der Bundesliga-Mannschaft und 2. Vorsitzender des TTC Zugbrücke Grenzau gibt sich Markus Ströher (links, hier mit Martin Allegro) vorerst gelassen. Er weiß: Eigene Siege sind das beste Mittel im Kampf gegen den Abstieg.
Marco Rosbach

In jüngerer Vergangenheit war meist Verlass darauf, dass kein Zweitligist den Sprung in die Tischtennis-Bundesliga wagt. Davon hat auch der TTC Grenzau schon profitiert. Jetzt könnte es anders kommen. So reagieren die Westerwälder auf die Nachricht.

Die Vision des ambitionierten TSV Windsbach, den Durchmarsch zu schaffen und in die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) aufzusteigen, macht die Situation im Tabellenkeller der höchsten deutschen Spielklasse spannend wie lange nicht. Mittendrin im Kampf gegen den Abstieg – es wäre der erste eines TTBL-Klubs seit der Saison 2021/22, als es den inzwischen zurückgekehrten TTC OE Bad Homburg erwischt hatte – ist neben dem ASC Grünwettersbach (8:26 Punkte) ...

