Klares 10:0 des TTC Karla Sinziger Widerstand ist schnell gebrochen Bernd Linnarz 09.02.2025, 14:50 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Während in der Tischtennis-Bezirksoberliga die Reserve der SG Sinzig/Ehlingen gegen den TTC Karla chancenlos war, gab es für die TTF Remagen in der Bezirksliga sogar zwei Niederlagen.

Im kleinen Derby der Tischtennis-Bezirksoberliga hat es einen klaren 10:0-Erfolg des TTC Karla bei der Reserve der SG Sinzig/Ehlingen gegeben. In der Sinziger Jahnhalle kam nur in der Anfangsphase etwas Spannung auf.Während die Grafschafter in Bestbesetzung antraten, musste die Sinziger Zweite wegen mehrerer Ausfälle auf Jugendspieler Finn Jacobi zurückgreifen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen