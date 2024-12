Machtdemonstration im Derby Sinzig und Karla haben doppelten Grund zur Freude Bernd Linnarz 01.12.2024, 00:00 Uhr

i Die SG Sinzig/Ehlingen hat mit ihrer ersten Mannschaft das Derby gegen Andernach mit 7:3 für sich entschieden und mit der Reserve gegen den TuWi Adenau gar ein 10:0 gefeiert. Adobe Stock/TTstudio

Die SG Sinzig/Ehlingen und der TTC Karla hatten am Wochenende jeweils doppelten Grund zur Freude. Der TTC liegt sogar mit zwei Mannschaften auf Rang eins.

Kreis Ahrweiler. In der Tischtennis-Rheinlandliga hat die SG Sinzig/Ehlingen das Derby gegen den TTV Andernach sicher mit 7:3 gewonnen. „Das war eine solide Leistung, bei der jeder im Einzel gepunktet hat. Spielentscheidend waren schon die beiden Erfolge in den Doppeln“, fasste der immer noch am Rücken verletzte Mannschaftsführer Marcel Hippchen zusammen.

