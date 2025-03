In den Tischtennisligen fallen so langsam die Entscheidungen. Im Blick steht unter anderem das Kellerduell der Bezirksoberliga zwischen TuWi Adenau und SG Sinzig/Ehlingen II.

In der Bezirksoberliga steht für die Tischtennisteams der Kampf um den Klassenverbleib im Vordergrund. Jeweils gleich doppelt gefordert sind dabei die Reserve der SG Sinzig/Ehlingen und der TuWi Adenau.

Zum Kellerduell erwartet die SG Sinzig/ Ehlingen II am Freitag (20 Uhr) in der Jahnhalle die Reserve des SV Windhagen. Die Sinziger sind fast schon zum Siegen verdammt und werden sich vielleicht mit den Spielern Christian Ehlers und Markus Beckmann verstärken.

Adenau: Erst Derby, dann bei Topfavorit

In der Eifel kommt es am Samstag (19 Uhr) in der Sporthalle des Gymnasiums in Adenau zum Derby zwischen TuWi Adenau und Sinzig/Ehlingen II. Ebenso wie bei Sinzig gibt es in Adenau personelle Sorgen. „Wir wollen auf jeden Fall besser spielen als in der Vorrunde“, sagt Josef Berens, der sich als TuWi-Mannschaftsführer noch sehr ungern an die 0:10-Klatsche aus der Hinrunde erinnert.

Die Adenauer selbst müssen am Sonntag ab 11 Uhr noch beim Topfavoriten der Liga, der Reserve des TTC Mülheim, antreten. Berens: „Auch da haben wir noch Personalsorgen, die aber letztlich keine Rolle spielen dürften, da die Siegchancen in diesem Spiel nur ganz gering sein werden.“

Kalenborn schon abgestiegen, Remagen hofft noch

Ein großes Programm gibt es in der Bezirksliga. Der wiedererstarkte FC Niederlützingen erwartet in der Lava-Halle am Freitag (20.30 Uhr) das Spitzenteam des TuS Kehrig. In der Hinrunde gab es ein hart umkämpftes 5:5.

Am Samstag ab 16.30 Uhr empfängt die TTG Kalenborn/Altenahr in der Sporthalle Ahrbrück den TTC Olympia Koblenz. An Position vier mitspielen wird bei Altenahr Janis Galle. „Koblenz liegt uns etwas“, verweist Mannschaftsführer Frank Rothhaß auf den etwas überraschenden 6:4-Erfolg in der Vorrunde. Den Klassenverbleib kann Kalenborn/Altenahr übrigens nicht mehr schaffen.

Der liegt allerdings für Ligakonkurrent TTF Remagen noch in Reichweite. Der Aufsteiger liegt zur Zeit auf dem Platz der Abstiegsrelegation und erwartet am Freitag (20 Uhr) in der Sporthalle der IGS zum Kellerduell die Reserve des TTC Ockenfels.

DJK Müllenbach in guter Ausgangslage

In der Kreisoberliga kann Tabellenführer DJK Müllenbach im Heimspiel (Samstag, 18 Uhr, Elsberg-Halle) die vermeintlich leichtere Partie gegen Eintracht Mendig IV in aller Ruhe angehen. Denn im direkten Aufeinandertreffen werden sich die Konkurrenz aus Niederzissen und die Reserve des TTC Karla (Freitag, 20 Uhr, Mehrzweckhalle Lantershofen) die Punkte gegenseitig wegnehmen.