Freude herrschte bei der SG Sinzig/Ehlingen II, denn die Tischtennismannschaft machte den Klassenverbleib in der Bezirksoberliga perfekt. Unter anderem mit einem Sieg im Derby.

Eine starke Leistung hat die Reserve der SG Sinzig/Ehlingen in der Tischtennis-Bezirksoberliga abgeliefert. Das Team setzte Christian Ehlers am Spitzenpaarkreuz ein, der sich mit insgesamt vier Siegen bedankte. In der Jahnhalle gelang im Kellerduell gegen den SV Windhagen II ein 8:2-Erfolg. Dem folgte im Derby ebenfalls ein 8:2 bei TuWi Adenau. Mit nun 16:12 Zählern hat die Mannschaft auf jeden Fall den Klassenverbleib geschafft.

Adenau muss weiter um den Klassenverbleib kämpfen

Vor allen Dingen beim Derby in Adenau wurde deutlich, dass die zweite Reihe des Sinziger Vereins erwachsen geworden ist. So gelang Valentin Dietl ein knapper Erfolg gegen Josef Berens, und Tomas Frings und Oliver Charnetzki sorgten unten für eine makellose 4:0-Bilanz, wie auch bereits in der Partie gegen Windhagen. Adenau muss derweil nach dem 2:8 weiterhin um den Klassenverbleib kämpfen. Zumal TuWi auch im zweiten Spiel bei TTC Mülheim II 4:6 unterlag. Einziger Lichtblick war Josef Berens, der vorn beide Spiele gewann.

Spannung kommt in der Kreisoberliga auf. Denn der bisher souveräne Tabellenführer DJK Müllenbach patzte just gegen Tabellenschlusslicht Eintracht Mendig IV mit 4:6. Das Team führt allerdings weiterhin mit 31:7 Zählern die Tabelle an. Allerdings ist Verfolger TTC Karla II etwas nähergerückt. Die Grafschafter Reserve setzte sich im Verfolgerduell mit 9:1 gegen den SC Niederzissen durch und liegt nun mit 29:9 Zählern auf Rang zwei der Tabelle.