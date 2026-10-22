6:4 der SG in Ockenfels Sinzig/Ehlingen gewinnt Verfolgerduell und ist Zweiter Stefan Lebert 22.10.2026, 15:34 Uhr

i Erfolgreich im Verfolgerduell der Verbandsliga Nord-Ost: Valentin Dietl und die SG Sinzig/Ehlingen beim 6:4-Sieg gegen den TTC Ockenfels. Hans-Jürgen Vollrath

Spannende Duelle in der Tischtennis-Verbandsliga: Sinzig/Ehlingen kämpft sich mit einem 6:4-Sieg auf Platz zwei der Tabelle. Überraschung in der Bezirksoberliga: Tabellenführer Karla kassiert erste Saisonniederlage.

In der Tischtennis-Verbandsliga Nord-Ost war zuletzt nur eine Mannschaft aktiv am Spielgeschehen beteiligt: Die SG Sinzig/Ehlingen gewann das Verfolgerduell beim TTC Ockenfels mit 6:4 und setzte sich hinter die Sportfreunde Nistertal auf dem zweiten Tabellenplatz fest.







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