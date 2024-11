Tischtennis: SG unterliegt dem neuen Spitzenreiter 2:8 - Niederlützingen verliert Sinzig bleibt gegen Mülheim chancenlos – Niederlützingen hat wohl das Siegen verlernt Bernd Linnarz 20.10.2024, 17:02 Uhr

i Nichts zu holen gab es für die SG Sinzig/Ehlingen, hier mit Nils Damke (links) und Marcel Hippchen, gegen den TTC Mülheim, der mit dem 8:2 die Tabellenspitze erreichte. Foto: Vollrath Martin Gausmann. Vollrath

Kreis Ahrweiler. In der Tischtennis-Rheinlandliga war der TTC Mühlheim für die SG Sinzig/Ehlingen eine Nummer zu groß. In der Jahnhalle unterlag die SG mit 2:8. „Das war das erwartet schwere Spiel gegen den Topfavoriten der Liga. Wir hatten letztlich kaum eine Chance“, berichtete Mannschaftsführer Marcel Hippchen.

Für die Gegenpunkte sorgten in der zweiten Einzelrunde Jonas Sonntag und Christian Ehlers mit zwei Erfolgen am unteren Paarkreuz. Bereits in der Anfangsphase hatten die Sinziger etwas enttäuschend mit 0:4 zurückgelegen. Mit dem Erfolg kletterte der TTC Mühlheim nun an die Tabellenspitze.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen