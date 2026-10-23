Doppelheimspieltag für VfR Simmerner treffen auf einen Ex-Zweitliga-Akteur Sascha Wetzlar 23.10.2026, 09:32 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Zum ersten Mal in dieser Verbandsoberliga-Saison darf Oberliga-Absteiger VfR Simmern daheim ran – und das direkt doppelt am Samstag gegen Windhagen und Klein-Winternheim II.

Die Tischtennisspieler des VfR Simmern schlagen am Samstag zum ersten Mal in dieser Verbandsoberliga-Saison zu Hause auf. Nach drei Auswärtsauftritten mit ordentlichen 4:2 Punkten im Rückreisegepäck trifft man am Samstag um 14 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums zunächst auf den Tabellenfünften SV Windhagen (3:1 Punkte) und danach um 18 Uhr auf den Drittletzten RSV Klein-Winternheim II (2:6 Punkte), der auf Rang zehn in er zwölfköpfigen ...







Artikel teilen

Artikel teilen