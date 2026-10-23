Zum ersten Mal in dieser Verbandsoberliga-Saison darf Oberliga-Absteiger VfR Simmern daheim ran – und das direkt doppelt am Samstag gegen Windhagen und Klein-Winternheim II.
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Die Tischtennisspieler des VfR Simmern schlagen am Samstag zum ersten Mal in dieser Verbandsoberliga-Saison zu Hause auf. Nach drei Auswärtsauftritten mit ordentlichen 4:2 Punkten im Rückreisegepäck trifft man am Samstag um 14 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums zunächst auf den Tabellenfünften SV Windhagen (3:1 Punkte) und danach um 18 Uhr auf den Drittletzten RSV Klein-Winternheim II (2:6 Punkte), der auf Rang zehn in er zwölfköpfigen ...