Mandar Hardikar verlässt VfR Simmern verzichtet auf Relegation und steigt ab Sascha Wetzlar 17.04.2026, 10:15 Uhr

i Ein letztes Mal Oberliga heißt es am Sonntag für den VfR Simmern um Markus Streicher (links) und Joachim Baustert, wenn es um 11 Uhr im Heimspiel gegen Finthen geht. Der VfR verzichtet auf die Relegation und geht nach einer Saison wieder freiwillig runter in die Verbandsoberliga. B&P Schmitt

Der VfR Simmern verzichtet auf die Relegation und geht nach nur einem Jahr in der Oberliga freiwillig runter in die Verbandsoberliga.

Am Sonntag (11 Uhr) bestreitet der VfR Simmern (Relegationsrang acht, 8:22 Punkte) in der Tischtennis-Oberliga Südwest gegen den Sechsten DJK RW Finthen sein letztes Saisonspiel. Allein – die Partie verkommt zur sportlichen Bedeutungslosigkeit, die Simmerner gehen freiwillig nach nur einer Saison wieder runter in die Verbandsoberliga, haben für das am 9.







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