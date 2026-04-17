Der VfR Simmern verzichtet auf die Relegation und geht nach nur einem Jahr in der Oberliga freiwillig runter in die Verbandsoberliga.
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Am Sonntag (11 Uhr) bestreitet der VfR Simmern (Relegationsrang acht, 8:22 Punkte) in der Tischtennis-Oberliga Südwest gegen den Sechsten DJK RW Finthen sein letztes Saisonspiel. Allein – die Partie verkommt zur sportlichen Bedeutungslosigkeit, die Simmerner gehen freiwillig nach nur einer Saison wieder runter in die Verbandsoberliga, haben für das am 9.