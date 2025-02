10:0 und 7:3 für VfR Simmern mischt nach Doppelsieg im Aufstiegskampf mit Sascha Wetzlar 23.02.2025, 12:35 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Tischtennis-Verbandsoberligist VfR Simmern schnuppert am Aufstieg in die Oberliga, das unterstrich er mit zwei Siegen am Wochenende. Entschieden wird wohl einiges am 22. März.

Der VfR Simmern schickt sich an, bis zum letzten Spieltag der Tischtennis-Verbandsoberliga ein gewichtiges Wort um den Aufstieg in die Oberliga mitsprechen zu können. Gegen den Vorletzten TTC Wirges ll siegte man am Samstagnachmittag 10:0, um danach gegen den starken Vierten TuS Weitefeld-Langenbach mit 7:3 die Oberhand zu behalten.

