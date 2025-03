Es ist angerichtet für das große Finale am 12. April: Der VfR Simmern feierte zwei klare 10:0-Siege. Durch ist er aber nicht, denn nun geht es in zwei Wochen daheim gegen den Zweiten Frei-Laubersheim um den Aufstieg in die Tischtennis-Oberliga.

Die Entscheidung um den Oberliga-Aufstieg ist vertagt, dennoch machte der VfR Simmern am Wochenende in der Tischtennis-Verbandsoberliga vieles – nein alles – richtig. Der Doppelspieltag und damit die beiden Spiele beim Siebten TTC GW Zewen und beim Sechsten SV Wolsfeld hielten zwei 10:0-Erfolge parat. In beiden Fällen lautete die Satzbilanz 30:2 (!), man ließ also nur ganze vier Sätze im Großraum Trier zurück.

Da der ärgste Verfolger SG Frei-Laubersheim zeitgleich in letzter Sekunde noch 6:4 gegen den Dritten TTG Mündersbach gewann (im Schlusseinzel holte Kristof Bielinski für Frei-Laubersheim beide benötigten Sätze gegen Paul Koschay mit 16:14 und 14:12, siegte final 3:2), kommt es am Samstag, 12. April, um 14 Uhr zum großen Showdown, dem direkten Aufeinandertreffen in Simmern.

Eine 4:6-Niederlage würde reichen, bei 3:7 wird es knifflig

Simmerns Mannschaftsführer Justin Seckler beschrieb zunächst noch die glasklaren Auswärtssiege: „Beide Gegner spielten mit zwei Ersatzspielern, dementsprechend schnell ging das Ganze dann auch über die Bühne. Deswegen hatten wir in Wolsfeld auch Zeit, um gespannt nach Frei-Laubersheim gegen Mündersbach zu schauen. Gut, jetzt wissen wir, dass in zwei Wochen der Showdown ansteht."

Zur Einordnung: Der VfR ist zwei Zähler vor (32:2 zu 30:4 Punkte), zudem acht Spiele (132:38 gegen 128:42). Gewinnt der VfR oder holt ein Unentschieden, ist er durch, ebenso bei einer 4:6-Niederlage. Verliert man 3:7, wird es richtig knifflig. Die „Spiele-Bilanz" wäre dann auch gleich. Es ginge daran, Sätze oder gar einzelne Punkte zu zählen. Alles graue Theorie und Rechenspiele, an denen sich Seckler ohnehin nicht beteiligen möchte: „Ich denke, wir haben einen kleinen Vorteil, da wir aktuell vorne sind. Außerdem ist es viel schöner, die Meisterschaft mit einem Sieg zu holen", reckt er im Vorfeld schon mal die Brust raus. Aber zuvor gilt: „Erst einmal gut erholen bis in zwei Wochen", sagt Simmerns Kapitän.