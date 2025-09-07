Kantersieg für den VfR Simmern II: In der Tischtennis-Verbandsliga schickte die Zweitgarnitur der Kreisstädter den Neuling VfL Traben-Trarbach mit 9:1 nach Hause. Nahezu bestbesetzt – mit Tobias Henrich und Joachim Baustert im vorderen Paarkreuz – verlebte man in heimischer Halle einen ruhigen Abend.

In den ersten acht Partien gab man lediglich zwei Sätze ab. Dann bog Enrico Liesenfeld einen 1:2-Satzrückstand gegen Martin Feiden noch zu einem 3:2-Erfolg. „Ersatzmann“ Björn Arend ließ dann spät Federn und ermöglichte nach 2:0-Satzführung dem Ex-Zeller Marco Laux noch den Ehrenpunkt beim 2:3. Kapitän Julio Perez Rua war privat verhindert, Baustert bewertete den Samstagabend wie folgt: „Das Ziel, die zwei Punkte in Simmern zu behalten, wurde erreicht. Dass wir so hoch gewinnen, habe ich persönlich nicht erwartet. Aber alle haben auf hohem Niveau gespielt.“ Nach der 1:9-Klatsche gegen Kirn II vor Wochenfrist ist Simmern II nun früh in der Saison angekommen.