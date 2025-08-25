Niederlagen gab es für den VfR Simmern II und den TuS Rheinböllen zum Start in die Tischtennissaison.

Der VfR Simmern II und der TuS Rheinböllen haben die Tischtennissaison oberhalb der Kreisklassen bei den SIM-Teams eröffnet.

Verbandsliga Rheinland

TTC Grün-Weiß Kirn II – VfR Simmern II 9:1. Die VfR-Reserve startete mit einer erwarteten Niederlage, bei Kirn ll setzte es ein 1:9. Kapitän Julio Perez Rua sagte: „Wir trafen auf ein starkes und motiviertes Team. Und wir hatten personelle Engpässe, Andrej Meier ist immer noch verletzt. Außerdem hatte Kirn tags zuvor bereits den Favoriten Zewen mit 6:4 geschlagen.“ Den Ehrenpunkt für Simmern holte Joachim Baustert mit einem 3:1 gegen Kirns Benedikt Huck, Perez Rua schaffte es einmal in den Entscheidungssatz gegen seinen Ex-Teamkollegen Sascha Mayer, der zudem gegen Waldemar Baierle klar gewann.

Bezirksoberliga Rheinland Süd

TuS Rheinböllen – TV Niederhausen 3:7. Der Start ist dem TuS misslungen, daheim gab es gleich eine Niederlage. Matthias Johann und Jonathan Johann gewannen zwar eines der beiden der Eingangsdoppel, danach punkteten nur noch Matthias Johann und Nico Paul Simon.