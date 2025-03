Der VfR Simmern II greift in der Tischtennis-Verbandsliga wieder ein. Nach fünf Wochen Pause ist der Gegner direkt ein starker.

Fünf Wochen hat Aufsteiger VfR Simmern II (Siebter, 9:19 Punkte) in der Tischtennis-Verbandsliga Rheinland pausiert. Am Samstag (18 Uhr) trifft man dann direkt wieder auf ein Spitzenteam, der Dritte TuS Waldböckelheim (22:4 Punkte) kommt in die Schulsporthalle.

Zwei, drei Punkte sollte die Zweitgarnitur noch holen, um den Klassenverbleib definitiv abzusichern – mit dem Achten Niederhausen und Schlusslicht Daun-Gerolstein II warten in den kommenden Wochen schlagbare Mannschaften. Doch vielleicht geht schon was gegen die Vierer-Kombi aus dem Landkreis Bad Kreuznach? „In der Hinrunde lief es nicht optimal gegen Waldböckelheim. Jetzt hoffe ich auf den Heimvorteil“, meinte VfR-Kapitän Julio Perez Rua.

Andrej Meier muss noch pausieren

Zum Personal und den Chancen hatte er auch schon Ideen: „Andrej Meier wird noch pausieren müssen, ansonsten spielen Jo Baustert, Arvid Kammann, Enrico Liesenfeld und ich. Wenn alles perfekt läuft, ist definitiv was drin“, geht Perez Rua in die Offensive.