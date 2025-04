Wie in der Hinrunde beim 6:4 hat der VfR Simmern II auch in der Rückserie das Derby in der Verbandsliga gegen den TuS Dichtelbach gewonnen.

Die Rettung ist nah: Durch einen 7:3-Derbyerfolg beim TuS Dichtelbach hat sich der VfR Simmern II in der Tischtennis-Verbandsliga Rheinland am Donnerstagabend nahezu aller Abstiegssorgen entledigt. Mit jetzt 13:21 Punkten überholte man den TV Niederhausen (12:22 Punkte), der jetzt den Relegationsrang acht inne hat. Am Samstag hat der VfR Simmern II nun die große Chance, mit einem Sieg in seinem letzten Spiel beim abgeschlagenen Schlusslicht TTG Daun-Gerolstein II ein weiteres Jahr Verbandsliga zu buchen.

Zur Partie beim TuS Dichtelbach: Die Gastgeber um „Einser“ Arturo Pastoriza mussten ohne Dario Stenzhorn und Joel Mähringer antreten, Jonas Heydt und Nico Ballbach spielten mit Knieproblemen, Ballbach gar mit einem Meniskusriss. Nach den Doppeln stand es 1:1, anschließend setzten sich mit Pastoriza und Jo Baustert (für Simmern) die Topspieler durch – 2:2. Heydt ließ Simmerns Kapitän Julio Perez Rua beim 3:0 keine Chance. Dann verlor Volker Emmel das Duell der Ersatzspieler gegen Manuel Lohmann mit 9:11 im „Fünften“. So stand es 3:3 und vier enge Spiele später konnte Simmern nach Einzelsiegen von Baustert, Arvid Kammann, Lohmann und Perez Rua über den 7:3-Auswärtssieg jubeln.

Das Spiel war knapper, als das Ergebnis aussieht.

Julio Perez Rua, VfR Simmern

Der verletzte Ballbach sah den Sieg nur bedingt verdient: „ Alle vier Fünfsatzspiele haben wir verloren, die drei Zu-Null-Niederlagen waren von mir. Am Samstag werde ich versuchen, nicht mitzuspielen. Wenn ich muss, schenke ich die Spiele weg.“ Dann muss der Tabellenvierte Dichtelbach zunächst um 15 Uhr bei der TTG Daun-Gerolstein II und dann um 18 Uhr beim Dritten TTF Konz ran. „Sieger“ Perez Rua fasste sich kurz: „Das Spiel war knapper, als das Ergebnis aussieht. Das war ein wichtiger Sieg, um die Relegation noch zu vermeiden.“ Für den Samstag (18.30 Uhr) nannte er schon das Quartett, das mit einem Sige beim Schlusslicht Daun-Gerolstein II die Klasse endgültig halten will: „Jo Baustert, Arvid Kammann, Björn Arend und ich.“