Jahresstart in Zewen und Konz Simmern II auf der Suche nach „Mister X“ Sascha Wetzlar 09.01.2025, 12:42 Uhr

Als erste Mannschaft der besten Rhein-Hunsrücker Teams startet Verbandsligist VfR Simmern II ins Tischtennisjahr 2025.

Am Samstag macht der VfR Simmern II den Anfang unter den „überkreislichen“ Teams. In der Tischtennis-Verbandsliga Rheinland Süd-West führt es den Sechsten Simmern II (8:10 Punkte) zweimal an die Mosel. Um 15 Uhr wartet Kellerteam TTC GW Zewen II(5:13 Punkte), anschließend reist man weiter zum Tabellendritten TTF Konz (14:4 Zähler), hier ist Angabe um 18 Uhr.

