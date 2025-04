Showdown steigt in Himmighofens Dorfgemeinschaftshaus

Der Kampf um den Relegationsplatz in der Bezirksliga steigt am Samstagabend im Himmighöfer Dorfgemeinschaftshaus. Dem Gast VfL Nastätten II hilft nur ein Sieg weiter. Die SG Untere Lahn ringt unterdessen um ihren Platz in der Verbandsliga.