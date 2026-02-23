Tischtennis überregional SG Untere Lahn: Zweikampf um den Titel geht weiter Nico Schmidt 23.02.2026, 09:37 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

In der Tischtennis-Bezirksoberliga geht an der Tabellenspitze das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den TTF Oberwesterwald und der SG Untere Lahn weiter. Es scheint alles auf ein „Endspiel“ am 11. April in Neunkhausen hinauszulaufen.

Alles war jüngst für die in den überregionalen Tischtennis-Klassen vertretenen heimischen Mannschaften dabei. Die SG Untere Lahn steuert in der Bezirksoberliga weiter auf ein Endspiel um den Aufstieg zu. Dem TuS Himmighofen gelang eine Klasse tiefer ein eminent wichtiger Sieg.







Artikel teilen

Artikel teilen